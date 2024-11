Cañete: Pagdakop ni Rosell adunay igong basehanan

Gibarugan sa hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nga duna silay igong basehanan sa pagposas sa kanhi Cebu City Administrator nga si Attorney Collin Rosell niadtong Biyernes sa gabii, Nobiyembre 8, 2024 tungod sa kasong usurpation of authority.

Si Police Colonel Antonietto Cañete, hepe sa Cebu City Police Office nagkanayon nga base sa ilang nakita nga ebidensiya nga nakalapas na sa balaod si Rosell ug ila lang gihimo ang ilang trabaho nga mao ang pagpatuman sa balaod.

Iyang gibutyag nga daghan ang nakasaksi sa gihimo ni Rosell ug wala magkuwang ang kapulisan pinaagi sa pagpahimangno niini nga mobiya na lang sa Cebu City Hall apan nagmagahi kini ug miinsister nga siya na ang city administrator.

Tungod niini kinahanglan na nga ipatuman ang balaod pinaagi sa pagdakop kang Rosell sa salaod nga iyang nahimo.

"First we were just doing our job, we just implement the law, if there is crime violated in our presence itself with ample evidence then we have nothing to do but to enforce the law which is to arrest violator," matod ni Police Colonel Antonietto Cañete.

Gidugang ni Cañete nga ang mga ebidensya nga ilang nahuptan mao ang mga memorandum nga gipadala niini sa mga department heads sa city hall nga pinirmahan ni Rosell.

Ang CCPO mipasaka na og kasong usurpation of authority, disobedience in person in authority ug resisting arrest batok kang Rosell sa korte sa Dakbayan sa Sugbo.

Mipasabot usab siya nganong siya mismo ang mibu- tang sa posas sa kamot ni Rosell kay alang ni Cañete walay gipili ang balaod kung kinsa ang modakop sa usa ka tawo nga nakahimo og sayop.

WAY GIDAPIGAN

Gihimakak usab niya nga nidapig siya ngadto ni Mayor Raymond Alvin Garcia kay alang ni Cañete wala siyay utang kabubot-on sa kasamtangan nga mayor.

Ang pagkahimo niya nga Cebu City Police Office Director kamanduan kini sa kampo Crame ug walay politiko nga mitabang kaniya nga mobutang sa maong posisyon.

"No I'm not siding anyone, because first and foremost I was assigned here by the camp Crame wala akong politiko na nilalapitan, I was surprised when i was assigned here and confirmed by the camp Crame, kay ang power sa mayor diyan is power to choose lang naman," dugang ni Cañete.

Hangpon ni Cañete ang hulga sa kampo ni Rosell nga mopasaka sila og kaso sa mga polis nga midakop kaniya.

Alang sa police official nga katungod ni bisan kinsa ang pagpasaka og kaso apan kinahanglan nga duna silay igong ebidensya.

PREPARADO

Nagbutang og igong personnel ang CCPO sa gawas sa city hall pagpangandam kung mobalik ang mga supporters sa na-dismiss nga mayor sa Dakbayan sa Sugbo Mike Rama.

Matod ni Cañete nga mahimo sila nga mag-rally didto sa freedom park apan dili sa gawas sa City Hall.

Ipatuman sa kapulisan ang no permit no rally policy ug kung mopugos gyud ang maong mga supporter nga mag-rally mamahimo sila nga mokuhag permit sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. / AYB