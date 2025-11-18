Cañete: Police visibility sa Lapu-Lapu City palig-unon

Duna nay officer in charge (OIC) ang Lapu-Lapu City Police Office (LLCPO) pinaagi ni Pol. Col. Antonietto Cañete nga gitahasan sa pagpalig-on sa police visibility ug pagpauswag sa performance sa tibuok puwersa.
Gipasalig ni Cañete atol sa iyang courtesy call ni Mayor Ma. Cynthia ‘Cindi’ Chan nga iyang doblehon ang paningkamot aron malikayan ang krimen pinaagi sa pag-deploy sa tanang polis, apil ang mga taga opisina sa mga karsada.
Mag-assign siya og mga polis sa matag barangay aron mas mailhan ug matubag ang ilang problema.
Kon dunay krimen, imbestigahon dayon kon giunsa kini pagkahitabo ug moaksiyon dayon og hot pursuit operation.
Matod ni Cañete nga palapdan ang operasyon batok sa illegal drugs aron mawagtang ang drug personalities subay sa balaod.
Palambuon niya ang seguridad alang sa umaabot nga dagkong kalihukan sama sa Association of Southeast Asian Nations (Asean) Summit, lakip na ang pagdumala sa mga illegal settlers ug pagseguro sa public safety.
Gipasalig ang commitment sa pagpanalipod sa mga turista batok sa pag-abuso ug krimen.
Si Cañete ang hepe kaniadto sa Regional Investigation and Detective Management Division sa PRO 7 ug nahimong permanent director sa Cebu City Police Office (CCPO) niadtong Oktubre 2024.
Sa Lapu-Lapu City nga mao ang iyang ikaduhang assignment, usa ka highly urbanized city sa Cebu. / DPC