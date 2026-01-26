CA midason sa Ombuds pagsuspenso ni Cortes

Gipalig-on sa Court of Appeals (CA) ang usa ka tuig nga suspensiyon nga gipahamtang batok kang kanhi Mandaue City Mayor Jonas C. Cortes tungod sa grave misconduct ug conduct prejudicial to the best interest of the service.
Kini nagumikan sa iyang pagtudlo og usa ka officer-in-charge (OIC) sa City Social Welfare Services Office (CSWSO) bisan sa mga kakuwangan sa gikinahanglang kwalipikasyon sa civil service.
Sa desisyon nga gipagawas niadtong Disyembre 2, 2025, ang CA Fourteenth Division nibasura sa Petition for Review ni Cortes ubos sa Rule 43.
Ilang gidasunan ang desisyon sa Office of the Ombudsman niadtong Agusto 12, 2024, ug sa order niini niadtong Septiyembre 30, 2024, nga nisalikway sa mga motion for reconsideration sa kanhi mayor.
Nakaplagan sa Ombudsman nga adunay administratibong tulubagon si Cortes sa pagpili kang Camilo Basaca, Jr. isip OIC-CSWSO sa Dakbayan sa Mandaue bisan pa man sa kapakyas ni Basaca sa pagkab-ot sa mga qualification requirement ubos sa mga balaod ug lagda sa civil service. Tungod niini, si Cortes gipahamtangan og usa ka tuig nga suspensiyon nga walay suweldo.
Ang reklamo gipasaka niadtong Hunyo 2023 sa mga residente nga silang Sereno Gabayan Monsanto, Rosimay Cali Caling, ug Annabel Dela Cerna Andebor.
Matod nila, ang pagtudlo ni Cortes kang Basaca isip OIC-CSWSO nakalapas sa balaod sa civil service tungod kay si Basaca dili usa ka licensed social worker ug kulang sa gikinahanglang lima ka tuig nga kasinatian sa social work.
Niadtong panahona, si Basaca nagsilbi isip Executive Assistant II ubos sa usa ka co-terminous appointment sa Office of the City Mayor.
Nakaplagan sa Ombudsman nga kini supak sa mga rekisitos alang sa pagtudlo sa usa ka career position ubos sa 2017 Omnibus Rules on Appointments and Other Human Resource Actions (ORAOHRA).
Nasayran sab nga ang academic qualification ni Basaca kinsa gradwar sa Bachelor of Science in Office Administration, wala makatubag sa gikinahanglang edukasyon alang sa pagkapangulo sa CSWSO diin kinahanglan unta nga usa ka licensed social worker o gradwado sa sociology o uban pang susamang kurso.
Nangatarungan silang Cortes ug Basaca nga ang maong pagtudlo gihimo “ in good faith” tungod sa panginahanglan sa serbisyo publiko.
Matod nila, si Basaca adunay igong kasinatian pinaagi sa community work ug ang iyang pagpasar sa Career Service Professional Examination naghimo kaniya nga kwalipikado sa maong OIC nga posisyon.
Sa pag-uyon sa desisyon sa Ombudsman, giklaro sa CA nga ang anti-graft body adunay nag-unang hurisdiksyon sa mga administratibong kaso batok sa mga opisyal sa gobiyerno.
Gipahayag sa korte nga adunay igong ebidensya nga nagsuporta sa konklusyon sa Ombudsman.
Sa wala pa ang final nga desisyon sa CA, nisulay si Cortes sa pagpugong sa suspensiyon pinaagi sa pag-apply og Temporary Restraining Order (TRO).
Apan kini gibasura sa korte.
Gipahinumdoman sa CA nga ang mga desisyon sa Ombudsman sa mga administratibong kaso mahimong ipatuman dayon bisan kon kini giapelar pa.
Tungod kay si Cortes wala na sa iyang katungdanan karon, ang desisyon sa CA nagpasabot nga ang silot isipon nga napatuman na. / CAV