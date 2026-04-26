CA miisyu og freeze order batok sa mga kabtangan ni Romualdez

Nipagawas ang Court of Appeals (CA) og freeze order sa mga kabtangan ni kanhi House Speaker ug Leyte Representative Martin Romualdez, sumala ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla niadtong Sabado, Abril 25, 2026.
“Si former Speaker Martin Romualdez, na-freeze na ‘yung kaniyang…, may freeze order na. From Court of Appeals kasi doon talaga dinadala ang freeze orders ng [Anti-Money Laundering Council]. Diyan talaga pinakukuha ng court order,” matod ni Remulla sa iyang radio program.
Niadtong Biyernes, Abril 24, ang AMLC nagkanayon sa usa ka pamahayag nga ang CA nipagawas og freeze order sa mga kabtangan sa usa ka “prominenteng incumbent legislator.”
Matod niini, ang maong mando naglakip usab sa usa ka kauban sa negosyo ug usa ka korporasyon nga nakit-an nga nalambigit sa anomaliya sa mga flood control project.
Sumala sa AMLC, nakakita ang CA og probable cause aron isumpay ang ilang mga kabtangan sa kasong plunder ubos sa Republic Act (RA) 7659, sa direct ug indirect bribery ubos sa Revised Penal Code, ug sa mga kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act (RA 3019).
“The freeze order covers a wide range of assets, including 25 bank accounts and 10 insurance policies registered under the name of the said legislator,” pamahayag sa AMLC.
Una nang gipahayag ni Remulla nga ang mga kasong plunder mahimong ipasaka batok kang Romualdez karong Mayo naa’y kalabutan sa iyang giingong pagkalambigit sa anomaliya sa mga proyekto sa pagkontrolar sa baha.
Ang Opisina sa Ombudsman nibabag nang daan kang Romualdez sa pagbiya sa nasod alang sa usa ka medical check-up sa Singapore sa niaging semana bisan pa og wala pay hold departure order.
Usa ka adlaw human sa unta paglupad ni Romualdez, ang ikapitong division sa Sandiganbayan nipagawas og usa ka precautionary hold departure order batok kaniya.
Ang kampo ni Romualdez una nang nihangyo nga dili paapilon (inhibition) ang Opisina sa Ombudsman sa bisan unsang imbestigasyon batok sa kanhi House Speaker, sa rason nga ang maong buhatan nakahukom na daan (prejudged) batok sa magbabalaod.
Matod sa kampo ni Romualdez, ang maong butang kinahanglan nga itugyan ngadto sa usa ka independente ug patas nga pundok aron maseguro nga ang mga proseso gawasnon gikan sa bisan unsang pagduda sa pagdapig o paghukom nang daan. / TPM / SunStar Philippines