CA mipa-freeze sa P28B, assets ni Guo

Gimando sa Court of Appeals (CA) ang pag-freeze sa mga kabtangan ni suspended Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo taliwala sa mga alegasyon sa iyang kalambigitan sa ilegal nga Philippine Offshore Gaming Operators (Pogo), matod ni Senador Sherwin Gatchalian sa Huwebes, Hulyo 11, 2024.

Sa usa ka pamahayag, si Gatchalian niingon nga ang CA mitugot sa petisyon sa Anti-Money Laundering Council (AMLC) nga nagtinguha sa pag-freeze sa mga kabtangan sa pipila ka mga indibidwal, lakip na si Guo ug ang iyang giingong mga kauban sa negosyo: pugante nga si Zhiyang Huang, money laundering convict Baoying Lin, ug tanang uban pang mga indibidwal ug mga grupo nga sindikato nga nalambigit sa human trafficking, money laundering, ug uban pang mga online scamming nga mga kalihukan nga naglihok nga nagtakuban sa Pogos.

Ang kamandoan naglangkob sa mga bank account, propyedad ug uban pang personal nga kabtangan sa maong mga indibidwal.

Gikataho nga si Guo adunay mokabat sa P28 bilyunes sa iyang mga bank account samtang tag-iya usab siya og mga umahan.

“This move signifies our commitment to upholding justice and is a critical step in preventing the dissipation of potential proceeds of various crimes, which is essential for safeguarding the interests of the public and maintaining the integrity of our financial system,” matod ni Gatchalian.

“Magtulungan tayong lahat upang palakasin ang ating mga institusyon. Let us promote transparency and accountability at all levels of governance,” siya nidugang. / TPM sa SunStar Philippines