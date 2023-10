Cabagnot usa na ka free Agent

Usa na ka unrestricted free agent ang beteranong pointguard nga si Alex Cabagnot human siya gibutang sa Terrafirma Dyip sa free agency, duha ka mga semana sa dili pa sugdan ang Season 48 sa Philippine Basketball Association (PBA).

Isip usa ka UFA, si Cabagnot, kinsa mag-41 anyos na karong Disyembre, 2023, puwede nang mopirma og kontrata sa bisan unsa nga team nga wala’y babag.

Ang kontrata sa 9-time champion nga si Cabagnot sa Terrafirma karon pa untang Disyembre, 2023 mapupos apan ning bag-ong kalambuan, wala na kini bili.

Nagkanayon ang representante ni Cabagnot nga si Danny Espiritu nga adunay ubay-ubay nga teams nga interesadong mokuha sa serbisyo niini.

“Now that he’s unrestricted free agent, mas open na siya to talk with teams na interesado sa kanya,” pasabot ni Espiritu nga napatik sa Spin.ph.

Ang 6’0” nga basketbolista wala na nalakip sa opisyal lineup sa Dyip nga gisumiter ngadto sa opisina sa PBA.

Ang pointguards nga naa sa lista sa Dyip mao sila si Juami Tiongson, Gelo Alolino, ug John Paul Calvo.

Nakuha ni Cabagnot ang tanan niyang mga kampyunato sa PBA dihang nagduwa pa siya sa San Miguel Beermen.

Si Cabagnot gikuha sa nabungkag nga Sta. Lucia Realtors isip No.2 overall pick niadtong 2005.

Gikan sa Realtors, nabalhin si Cabagnot sa nangabungkag na sab nga Coca Cola Tigers ug Burger King Whoopers una siya nahitabo sa Beermen niadtong 2010.

Nabalhin siya sa Global Port Batang Pier (NorthPort sa pagkakaron) niadtong 2014 apan ning maong tuiga, nahibalik ra sab dayon siya sa Beermen.

Niadtong 2021 nabalhin siya sa Terrafirma.

Si Cabagnot nahimong one-time Mythical First Team member, two-time Mythical Second Team selection, Finals MVP, All-Star Game MVP, eight-time All-Star, ug Comeback Player of the Year.