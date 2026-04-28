Cable technician nakuryentihan-patay

Patay ang usa ka 28-anyos nga lalaki human nakuryentihan samtang nag-ayo sa linya sa internet alas 11:00 sa buntag niadtong Lunes, Abril 27, 2026, sa Barangay Tomonoy, Lungsod sa Moalboal.
Giila ang biktima nga si Junrey Labang, residente sa Barangay Japitan, Lungsod sa Barili, cable technician sa usa ka inilang telecommunications company.
Base sa imbestigasyon sa Moalboal Police Station, ang kauban sa biktima nga giila lang sa alyas nga Carl nibutyag nga nag-ayo sila sa linya sa internet sa dihang nakadungog siya og usa ka kusog nga pagbuto.
Sa paghangad ni Carl, nakita niya si Labang nga nagbitay na sa hagdanan ug wala nay panimuot.
Dali niyang gisaka ug gitabangan ang biktima aron madala sa tambalanan.
Niresponde ang mga sakop sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) ug daling gidala ang biktima sa Badian District Hospital. Apan, gideklarar siya nga dead-on-arrival sa attending physician tungod sa grabeng epekto sa kuryente sa iyang lawas.
Nadawat sa kapulisan ang maong taho ala 1:50 sa hapon sa susamang adlaw ug gipahigayon dayon ang imbestigasyon aron sutaon kon duna bay negligence o foul play sa hitabo. /