Cadena Act mosumpo sa mga anomaliya sa nasudnong pundo

Subli nga gipanawagan ni Senador Bam Aquino ug sa 250 ka multi-sectoral organization ngadto sa Kongreso sa dinalian nga pagpalabang sa Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o Cadena Act.
Nipadayag og kabalaka ang civic watchdogs sa namatikdan nga gibanabana moabot sa trillion pesos nga gigahin sa 2027 national budget ang kadudahan.
Niadtong Disyembre 2025, gipaaprobahan sa Senado ang third ug final reading alang sa maong gipalabang nga balaodnon nga adunay botasyon nga 17-0.
Apan naabtan na lang og siyam ka buwan apan wa kini moirog sa House of Representatives.
Masaligon si Sen. Aquino nga ang Cadena Act maoy sulbad sa mga kadudahan nga paggamit sa pundo sa kagamhanan, hilom nga paglakip diha sa line items, politicized pork ug uban pang matang nga makapangawkaw.
“Macha-chat GPT mo na practically anything pero ‘yung pera ng bayan hindi mo pa rin mahanap-hanap kung saan napunta. Uulitin ko, this is probably the strongest reform against corruption that we can do. Ilalabas mo ‘yung data kung saan napupunta ‘yung pera ng bayan,” matod pa ni Aquino.
Laing gikabalak-an sa mga civic group ang giingo’ng systematic budget abuses nga mas gipaboran ang mga loyalista o supporter sa usa ka politiko imbes ang pagtunol og tukma nga serbisyo publiko. / PR