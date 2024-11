Caib: Manaygon sa Cebu City kinahanglang mokuha og permit

Nagsingabot na ang Pasko busa gihingusgan sa Cebu City Anti-Mendicancy Board (Caib) ang panginahanglanon sa permit alang niadtong nagplanong mohimo og caroling.

Si Lucelle Mercado, chairman sa Caib, niingon sa usa ka conference niadtong Lunes, Nobiyemnbre 4, 2024, sa City Hall nga ang mga manaygunay makakuha sa ilang permit gikan sa Office of the Mayor pinaagi sa Business Processing and Licensing Office (BPLO) .

Sa laing bahin, si City Mayor Raymond Alvin Garcia niingon sa buwag nga komperensya niadtong Lunes nga ang City Government mohimo sa pagkuha og permit nga sayon ​​ug accessible alang niadtong nanginahanglan og permit ug nidugang nga ang mga permit walay bayad.

Matod niya nga kinahanglang makig-estorya siya sa anti-mendicancy board ug BPLO aron masuta kon mahimo ba nilang ikonsiderar ang pagkuha sa mga permit online sanglit sayon ​​ra ang pagbuhat niini.

Libre ang permit, si Garcia niingon nga alang lang kini sa pagmonitor aron dili maabuso ang maong buhat.

“As of now, since it is already Christmas season, a lot of mendicants will go out on the streets since they are seasonal. I urge the residents of Cebu City to minimize giving from the mendicants,” matod ni Garcia.

“Walay mangayo kung walay mohatag,” dason ni Garcia.

Dugang pa, si Raquel Arce, ang Cebu City Transportation Office (CCTO) head, niingon nga ang balaod nga nanginahanglan og permit mao ang pagkahibalo kon asa ang restriksyon sa nag-caroling. Matod niya nga wala’y pagtugot kung adunay plano nga mag-caroling sa mga pampublikong sakyanan.

Dugang pa ni Arce nga kung ang usa ka awit sa balay ug balay, adunay gitakda nga oras kung kanus-a gitugotan ang paghimo niini.

Ang City Ordinance 1931, o naila nga Anti-Street Caroling Ordinance sa Dakbayan sa Sugbo, nagdili sa pag-caroling sa mga public utility vehicles. / JPS