Calamity fund nga wa magamit, itagana alang sa rehabilitasyon

Mokabat sa P518.21 milyunes nga ‘idle disaster funds’ gikan sa miaging lima ka tuig ang gamiton sa Probinsiya sa Sugbo alang sa mga proyekto sa rehabilitasyon ug pagpangandam sa katalagman.
Kini aron palig-unon ang pagpangandam, pagtubag, ug pagbangon sa probinsiya gikan sa mga katalagman.
Lakip sa mga giplano nga gamitan sa pundo mao ang pagpalit og mga gamit ug kagamitan sa pag-rescue, pagpahigayon og mga training, pagpalit og mga sea ambulance, mobile kitchen, ug mga sakyanan alang sa emerhensya , ingon man ang paghatag og relief goods, suplay, ug temporaryong kapuy-an.
Niadtong Marso 26, 2026, ang Provincial Development Council (PDC) Executive Committee nga gipangulohan ni Gobernador Pamela Baricuatro, niendorso sa gisugyot nga investment plan alang sa wala magamit nga Local Disaster Risk Reduction and Management Fund (LDRRMF) ngadto sa Provincial Board aron maaprubahan.
Ang maong kantidad nga mokabat og P518,209,481.14, kuhaon gikan sa natigom nga pundo sa kalamidad sulod sa miaging lima ka tuig nga gibutang ubos sa DRRMF sa probinsiya.
Ang gisugyot nga mga galastuhan maglakip sa mga programa sa paglikay ug pagpaminos sa epekto sa kalamidad.
Pagpangandam, pagtubag , ug sayong pagbangon ug rehabilitasyon sa mga dapit nga naapektuhan.
Kabahin sab sa pundo ang igahin alang sa agricultural recovery ug pag-ayo sa mga dalan, tulay, mga building, ug uban pang imprastraktura nga nangaguba tungod sa linog niadtong Septiyembre 30, 2025, ug sa Bagyong Tino niadtong Nobiyembre 4, 2025.
Kini nga plano nga girekomendar sa PDRRMC, nagkinahanglan pa og final nga pagtugot gikan sa Provincial Board.
Atol sa maong miting, ang PDC Execom nagpahinumdom sab sa PDRRMO nga segurohon ang pagpahimutang nang daan sa mga hinabang ug kagamitan sa dili pa moabot ang mga bagyo ug uban pa nga matagna nga katalagman aron mas mapaspas ang pagtubag niini. / CDF