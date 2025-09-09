Calatrava mihimakak nga nakadawat og kickbacks

Nanghimakak si kanhi Office of the Presidential Assistant for the Visayas (Opav) Undersecretary Terence Calatrava nga nakadawat siya og “kickbacks” gikan sa mga proyekto sa gobiyerno.
Ang pasangil gikan sa mga kontraktor nga sila si Sarah ug Pacifico Discaya atol sa imbestigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee.
Gawas kang Calatrava, ginganlan sab ang ubang mga politiko ug opisyal sa gobiyerno.
Giingon sa mga Discaya nga ang mga kickback mokabat sa 10 ngadto sa 25 porsiyento sa gasto sa proyekto ug kinahanglan nga mabayran una ang proyekto sa dili pa kini mahatag.
Niangkon ang mga Discaya nga aduna silay mga ledger ug mga voucher isip pruweba.
Gilimod ni Calatrava ang maong mga pasangil ug niingon nga wa siyay personal o propesyonal nga koneksyon sa mga Discaya.
“It is evident that the Discayas are being used to advance a scripted narrative designed to malign and destroy the reputations of certain political opponents,” matod pa niya.
Giklaro niya nga ang Opav usa lang ka coordinating agency ug walay gahom sa pagdumala o pagpagawas og pundo para sa mga proyekto.
Giangkon sab sa mga Discaya nga si Calatrava usa sa mga opisyal nga nakadawat og komisyon gikan sa mga proyekto sa flood control sa Department of Public Works and Highways (DPWH).
Sa wala pa matudlo si Calatrava isip Opav undersecretary, usa siya ka negosyante ug rehiyonal nga director sa Tingog Party-list.
Atol na sa iyang pagpangalagad, naglakip sa pagkig-alayon sa mga kalihukan sa pagtubag sa kalamidad ug infrastructure initiatives naglakip sa maritime ug flood-mitigation projects. /