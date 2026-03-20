Calderon Cup Inter-Town basketball tourney sugdan

Human sa taas nga preparasyon, sugdan na karong adlawa, Sabado, Marso 21, 2026, ang 1st Calderon Cup 21-under Inter-Town Basketball Tournament sa Jose Macoy Gymnasium sa Lungsod sa Dumanjug, Cebu.
Walo ka mga lungsod sa 7th District, nga ubos sa liderato ni Congresswoman Patsy Calderon, ang magtigi sa kompetisyon.
Sa main game, ang host team Dumanjug makigbatok sa silingan niining lungsod nga Ronda sa alas 7:30 sa gabii.
Sa premirong duwa, magsangka ang Alegria batok Malabuyoc sa alas 6:00 sa hapon.
Ipahigayon karong alas 3:00 sa hapon ang opening program, nga buwakan sa labing unang pagpili sa Miss Calderon Cup 2026.
Ang partisipanteng teams ning home-and-away tournament gibahin sa duha ka mga bracket.
Nahisakop sa bracket A mao ang Dumanjug, Ronda, Alcantara, ug Moalboal samtang ang mga naglangkonb sa bracket B mao ang Badian, Alegria, Ginatilan, ug Malabuyoc. / JBM, ESL