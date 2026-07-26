Caldwell-Pope moapas ni LeBron

Ang beterano ug 2-time NBA champion nga si Kentavious Caldwell-Pope gibalita nga mosunod sa iyang kanhi teammate nga si LeBron James para mas mopalig-on sa pwersa sa Philadelphia 76ers.

Sigon sa taho, andam mobiya si Caldwell-Pope sa Memphis Grizzlies ug mopirma og usa ka tuig nga kontrata nga mobalor og $3.9 milyones sa 76ers.

Si James ug Caldwell-Pope nagkauban sa Los Angeles Lakers diin nidaog sila sa 2020 NBA championship bubble. Nidaog pag-usab og lain nga titulo ang nauwahi ubos sa Denver Nuggets sa tuig 2023. / RSC