Calipayan: MCC mopadayon paghatag og libreng tuition

Makapadayon sa pag­hatag og free tuition ang Mandaue City College (MC­C) human nakakuha og certificate of program com­pliance (COPC) gikan sa Commission on Higher E­du­cation (CHEd) alang sa ilang academic programs.

Kini ang gibutyag ni Mandaue City Administrator Ja­maal Calipayan sa pakighi­nabi sa online news and com­mentary program sa SunStar Cebu nga ‘Beyond the Headlines’ sa Lunes, Mayo 27.

Matod ni Calipayan, kinsa usa ka abogado, ang COPC maoy nag-unang rekisito nga ang usa ka tunghaan sa lo­kal nga kagamhanan nga ma­kakuha og balik sa UniFAST subsidy alang sa tertiary education.

Ang Unified Financial Assistance System for Tertiary Education Act o UniFAST sa CHEd, base sa Republic Act No. 10687, programa sa paghatag og ayuda sa ‘deserving Filipino students’ nga maka­tapos sa kolehiyo.

Tungod niini, matod ni Calipayan, makahatag na ang MCC og libreng tuition human sa unom ka tuig nga pagkabalda tungod sa Covid pandemic ug pag-comply sa dugang reki­sitos sa CHEd.

Si Calipayan niingon nga ang Kagamhanan sa Mandaue naggahin og P40 milyunes nga tinuig nga budget alang sa MCC sa paghatag og libreng tuition, suweldo sa mga magtutudlo ug non-teaching personnel, ug uban pang galastuhanan sa tunghaan.

Ang MCC, kasamtangang nahimutang sa compound sa Mandaue City Sports and Cultural Complex, gikatakda nga ibalhin sa mas dako ug kaugalingong luna sa Barangay Looc nga kanhi giokupahan sa LTO Mandaue ug pasilidad sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP). / MPC