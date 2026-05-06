Call center agent ‘mikawat’ sa laptop sa ilang opisina

Nagtingkagol sa bilanggoan ang usa ka 33-anyos nga call center agent human pasakahi og kaso tungod sa pagpangawat og mahalong laptop sulod sa iyang gitrabahuan sa Barangay Hipodromo, Dakbayan sa Sugbo niadtong Mayo 4, 2026.
Giila ang dinakpan nga si alyas Jayho, ulitawo, residente sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Base sa imbestigasyon sa kapulisan, giingong gipatawag si Jayho sa ilang Human Resources (HR) department sa maong adlaw aron sa pag-comply sa usa ka ‘Return-to-Work Order’ ug pagsumiter og explanation letter human kini nag-Absent Without Official Leave(Awol) sukad pa niadtong Abril 28, 2026.
Samtang nagpaabot sa sulod sa opisina, giingong gikuha ni Jayho ang usa ka laptop nga gipanag-iya sa kompanya nga nagkantidad og P60,000.
Dihang mogawas na unta ang suspek sa edipisyo, gipahigayon ang naandang inspeksyon sa on-duty nga security guard.
Dinhi na nabantayan nga ang laptop nga gidala ni Jayho wala maisyu ubos sa iyang pangalan, hinungdan sa pagkasikop kaniya.
Sa gihimong interbyu, nangatarungan si Jayho nga wala siyay intensyon nga manguha.
Matod niya, nalipat langsiya ug nagtuo nga ang maong laptop iyaha.
Bisan pa sa iyang pagpangayo og pasaylo ug pag-angkon nga nasayop lang siya, wala na kini madawat sa kompanya.
Gitanggong na ang suspek ug gipasakaan og kasong pagpangawat