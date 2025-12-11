Call center agent ‘nahulog, naghikog’

Padayon ang gihimong imbestigasyon sa Mabolo Police Station kon duna bay foul play sa kamatayon sa usa ka Operations Customer Expert 1 sa usa ka call center company nga nahagbong sa usa ka building sa IT Park, Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo.
Ang kapulisan nakadawat og impormasyon nga dunay tawo nga nahagbong gikan sa ika-13 nga andana sa usa ka bilding sa IT Park.
Dali nga niresponde ang mga polis ug ilang naabtan ang patay nga lawas sa biktima nga si alyas Ryan, 30, nga nagbuy-od na samtang giatiman sa mga sakop sa Emergency Rescue Unit Foundation (ERUF).
Sa imbestigasyon sa kapulisan, alas 9:31 sa gabii sa Miyerkules, Disyembre 10, 2025, ang guwardiya nga naka- duty sa Entrance 2 sa parking area nakadungog og kusog nga lagubo.
Dali niya ni nga gisusi ug dako na lang ang iyang kakurat sa nakita nga usa ka tawo ang natagak gikan sa bilding nga nitugpa sa karsada
ug nibanaw ang daghang dugo sa semento.
Dali nga gipahibalo sa guwardiya ang detachment commander sa security services labot sa insidente aron mapahibalo usab ang Health and Safety Director.
Usa sa mga trabahante sa call center company sa sulod sa IT Park ang nibutyag sa mga imbestigador nga iyang nakita ang biktima sa ika-13 nga andana nga penthouse sa wala pa ang insidente.
Sa iyang pagkanaog sa lower floor aron mokuha sa iyang cellphone, nadungog na lang niya ang lanog nga lagubo ug sa iyang pagsusi usa na ka tawo ang iyang nakita nga nagbuy-od nga wala nay kinabuhi.
Gisusi na sa kapulisan ang mga kuha sa CCTV camera sa bilding aron pagsuta kon wala bay laing tawo nga kauban sa biktima ug kon duna bay foul play.
Gitakdang ipaubos sa autopsy ang patay nga lawas sa namatay. / AYB