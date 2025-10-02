Call center agents midangop na sa Dole

Nanawagan ang BPO Industry Employees Network (Bien)-Cebu alang sa dinaliang pagpatuman sa work-from-home (WFH) arrangement, ug ang paghatag og hazard pay sa mga on-site workers, human nigawas ang mga report nga daghang outsourcing companies sa Cebu ang giingong nilapas sa labor rights ug occupational safety standard atol sa nahitabong linog.
Niadtong Miyerkules, Oktubre 1, 2025, nanawagan ang Department of Labor and Employment (Dole)-7 sa mga employer nga mohatag konsiderasyon kon pilion sa mga trabahante nga moluwas sa ilang kaugalingon kaysa trabaho panahon sa katalagman.
Ubos sa Labor Advisory No. 1 (2020) ug Labor Advisory No. 17 (2022), nalatid sa mga lagda sa work arrangement atol sa kalamidad: mahimong isuspenso sa mga employer ang trabaho inubanan sa mga safety officer aron panalipdan ang mga empleyado.
Kon ang trabaho gisuspenso, ang mga empleyado dili entitled sa sweldo gawas kon kini sakop sa paborableng polisiya sa kompanya, collective bargaining agreement (CBA), o na-accrue nga leave credits.
Kon magpadayon ang trabaho, ang mga mamumuo entitled sa regular nga sweldo; proportionate pay kon ubos sa unom ka oras ang gitrabaho. Ang mga empleyado nga modumili sa pagtrabaho tungod sa imminent danger, dili mahimong silotan .
Matod ni Kyle Enero, tigpamaba sa Bien-Cebu nga wala pay apektadong BPO companies ang nipagawas og pahayag o nakigsulti sa grupo sa mga mamumuo.
Nipasaka og reklamo ang grupo sa Dole 7 niadtong Huwebes, Oktubre 2, 2025, nga nagpasangil sa labing minos 10 ka BPO firms sa posibleng kalapasan sa occupational safety and health standards.
Si Enero nitug-an sa SunStar Cebu niadtong Huwebes nga ang ilang tuyo mao ang pagdirekta sa isyu ngadto kang Dole 7 director Roy Buenafe aron aksiyonan ang pagpanalipod sa mga mamumuo gikan sa dugang risgo.
Nagdumili siya sa pag-ila sa mga employer ug kompaniya aron panalipdan ang mga mamumuo batok sa posibleng pagpanimawos. Nakadawat sab ang grupo og mga report nga ang ubang kompanya nanghulga nga silotan ang mga mamumuo nga nag-post og reklamo sa social media. / EHP