Caloy wa'y plano nga mag-artista

Ubay-ubay na sab nga atletang mga Pinoy ang nag-artista human nakakulit og pangalan sa natad sa paugnat sa kusog.

Usa na kaha si Paris Olympics two-time gold medalist Carlos Edriel “Caloy” Yulo niini?

Sa iyang pagbisita sa ABS-CBN Kapamilya headquarters ning bag-uhay lang, si Yulo nakasugat og pangutana kon aduna ba kini plano nga mosulod sa showbiz.

Nitubag ang No. 1 gymnast sa Pilipinas nga wala kini masulod sa iyang hunahuna hilabi na kay daghan pa siya og mga plano isip usa ka atleta.

“Athlete po ako, magkaibang mundo po sila eh, so pagiging]athlete lang po talaga ang pipiliin ko,” matod ni Yulo, kinsa nilangkat og makasaysayong duha ka gold medals sa Paris Games.

Human sa iyang malampusong kampanya sa Paris Games, wala ug tuo na ang mga imbetasyon ni Yulo, kinsa nakadawat na og kapin sa P100 million nga pahalipay.

“Nakaka-overwhelm po yung pag welcome niyo sa akin. Maraming maraming salamat po. Thank you po sa pag pu-puyat niyo para mapanood yung competition ko, at pinag dasal niyo kami,” mensahe ni Yulo nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.

“After nung games, ‘di ko po expected na ganito kalaki yung impact po na makaka-apekto sa Pilipinas. Pero sobrang honored and bless po talaga ako,” he shared.

Gipasabot ni Yulo nga aduna siya’y mga plano aron makatabang nga mas molambo pa ang gymnastics sa Pilipinas kaabag ang Gymnastics Association of the Philippines (GAP).

Usa sa mga plano ni Yulo nga sa ugma damlag, magtutok siya sa pagtudlo sa batan-ong gymnasts sa nasod.

“Sa mga batang gusto sumubok po, bukas naman po yung Gymnastics Association of the Philippines. Simulan na nating mag try out nayon,” dugang ni Yulo.

“Gusto ko po balang araw magturo ng mga kabataan. Sa future po, gagawin ko po yun. Right now, atleta pa po ako. Gusto ko pa pong i-maximize yung years na pwedeng makapag laro po ako.”

Sa kasamtangan, hinayhinay na nga nagplano si Yulo kabahin sa iyang preparasyon alang sa 2028 Olympic Games nga ipahigayon sa Los Angeles, USA. / ESL