Calzaghe gipangalan nga greatest fighter

Gawas nga gipahiluna si Joe Calzaghe sa British Boxing Hall of Fame ning bag-uhay lang, siya sab ang gipanganlan nga greatest fighter sa kasaysayan sa British boxing.
Si Calzaghe, kinsa niretiro niadtong 2008 bawon ang 46-0, 32 KOs nga rekord, nilupig nila ni Lennox Lewis, Ted Kid Lewis, ug Ken Buchanan sa inilugay ning pasidungog. Gigunitan ni Calzaghe ang World Boxing Organization (WBO) super middleweight title sulod sa kapin sa 10 ka mga tuig ug sulod sa 21 ka mga higayon kini niyang nadepensaan.
Nahimo sab siyang undisputed world champion ning maong timbang. / ESL