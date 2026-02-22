Cambogaong Bridge giabli na’g balik

Hingpit na nga giablihan og balik alang sa mga motorista niadtong Dominggo, Pebrero 22, 2026, ang Cambogaong Bridge nga naa nahimutang sa Barangay Paknaa, Siyudad sa Mandaue.
Ang pag-abli’g balik sa maong taytayan natakdo sa eskedyul bisan pa man sa niigo nga mga kalamidad sa Sugbo sa niaging tuig.
Ang maong taytayan dili lang mopagaan sa dagan sa trapiko sa siyudad apan sa tibuok amihanang bahin sa Sugbo.
Matod ni Mandaue City Mayor Thadeo “Jonkie” Ouano nga nabati niya ang sentimento sa mga lumolupyo hilabi na niadtong mga nagpuyo sa aminahang bahin sa lalawigan gikan sa Consolacion paingon sa Daanbantayan nga apektado kaayo sa pag-ayo Cambogaong Bridge.
“We heard the sentiments of our constituents, especially those living in the north, from Consolacion to Daanbantayan, because our main thoroughfare in Cambogaong was severely affected,” matod ni Mayor Ouano.
Dugang ni Ouano nga wala siya’y hunong nga nakig-alayon ug nag-follow up sa contractor sa maong taytayan aron maseguro nga ang maong proyekto makompleto ug mapadali kini aron nga motakdo gyud sa eskedyul ang pag-abli niini’g balik.
Ang Department of Public Works and Highways (DPWH )-7 niusab sa desinyo sa lower Cambogaong Bridge sa niaging tuig alang sa luwas nga katuyoan ug masiguro nga lig-on kini ug molungtad ang taytayan.
Gisugdan ang pag-ayo sa taytayan niadtong Agusto 2025 sa wala pa ang pag-igo ni Bagyong Tino niadtong Nobiyembre 2025.
Ang DPWH-7 nakakita nga kinahanglan nga isaka ang taytayan tungod sa kanunay nga pagbaha nunot sa climate change ug ang unregulated upland development, nga nisangpot sa panagtapok sa mga debris nga miguba sa maong taytayan.
Ang pag-abli’g balik sa taytayan makatampo sa pag-normal na ug pagluag sa dagan sa trapiko sa siyudad ug naghatag og positibo nga impact sa amihanang Sugbo.
Nigasto ang gobiyerno og balor P39.2 Million sa 205 meters road concreting sa duha ka lanes ug 205 meters sa sidewalk ug laing 25 meters sa construction sa taytayan. / AYB