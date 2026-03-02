Camera, laptop gidonar sa HPG 7

Laing donasyon ang nadawat sa Regional Highway Patrol Unit 7 gikan sa ilang Regional Advisory Council ug Triskelion Tigers mao ang laptop ug usa ka Canon EOS 1500 camera niadtong Lunes, Marso 2, 2026.
Mismo ang hepe sa Highway Patrol Group (HPG) 7 nga si Police Lieutenant Colonel Wildemar Tiu ang nidawat sa maong donasyon.
Gipasalamatan ni Tiu ang ilang Advisory Council gumikan kay dako kini og matabang sa ilang trabaho ug service delivery ug community engagement.
Una na nga nidonar og 25 ka helmet ug 25 ka Bluetooth Intercoms ang usa ka Japanese national uban sa ilang advisory council nga gipang-apudapod sab sa mga personnel sa HPG 7. / AYB