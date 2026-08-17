Caminero: Post sa socmed batok sa bakuna dili angaya’ng tuohan

Hugtanong nanawagan ang Hunta Probinsyal sa publiko nga likayan ang pagtuo sa tanan nga mga makita diha sa social media nga nag-awhag sa mga ginikanan nga likayan ang pagpabakuna batok Measles-Rubella.
Subay sa giluwatang privilege speech ni Bokal Stanley Caminero atol sa regular session sa Hunta Probinsyal sa Lunes, Agusto 17, 2026, iyang gihatagan og gibug-aton ang importansya sa pagpabakuna sa mga bata.
Gipasabot ni Caminero kinsa usa ka doktor ug surgeon nga kon dili kini madali, moresulta kini sa komplikasyon sa panglawas ug ang gikahadlukang kamatayon kon mataptan sa maong mga sakit.
Giangkon sa bokal nga kon mabakunahan ang usa ka tawo, adunay masinati nga epekto sama sa pagpamuwa sa tinuslukan sa dagom, hilanat, ug uban pa.
Nipadayag si Caminero sa iyang kasubo sa mga health worker ug mga doktor nga nagpahigayon sa house-to-house vaccination ug on-site vaccination nga inay pangayuan sa igong pagpasabot sa mga ginikanan, giingong nakadawat hinuon kini og pagsaway, intimidation, ug hulga.
"Dili eksperimento ang bakuna batok sa tipdas, ang measles vaccine gigamit ni siya sukad pa 1960's ug suma sa WHO (World Health Organization) sa miaging singkwenta ka tuig halos 94 milyunes ka kinabuhi ang gibana-bana nga naluwas tungod sa bakuna sa measles kaniadto usa ngadto sa duha ka tuig mag epidemic gyud minilyon ang mamatay sa wala pa modawat ang mga tawo sa bakuna sa measles," matod ni Caminero sa Agusto 17, 2026.
Sa nasayran, giingong dunay content creators, vloggers, ug indibidwal nga nag-post diha sa social media nga giingong nag-impluwensya sa pagbalibad sa pagpabakuna.
Iya sab gikuwestyon kon ugaling wala mabakunahi ang usa ka bata gumikan sa impluwensya diha sa social media, giingong kinsa man ang angay manubag kon mataptan ang bata sa maong sakit ug moresulta na hinuon sa kritikal nga kondisyon.
Gipasabot ni Caminero nga nakasabot siya sa balaod sa nasod nga naghatag og katungod sa pagpadayag, apan nanghinaot siya nga makigtambayayong ang mga influencer sa pagpadayag sa insaktong impormasyon sa publiko nga dili maghatag og dakong kahadlok batok sa bakuna.
"Dili kini panawagan nga atong pahilumon ang mga vlogger nga adverse ang ilang baruganan batok sa bakuna kay ang kagawasan sa pamulong katungod sa matag Pilipino. Apan aduna sab kitay dugang ug importanteng pangutana kon giunsa nato paggamit ang atong kagawasan," matod ni Caminero. / ANV