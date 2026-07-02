Camotes airport, himuon na lang training ground sa flying schools

Inay mahimong commercial airport, mapahimuslan isip training ground sa mga tinun-an sa flying schools ang Camotes Domestic Airport Terminal sa Lungsod sa San Francisco, isla sa Camotes.
Nasayran subay sa gipahibalo ni Kongresista Duke Frasco sa kinto distrito sa Sugbo nga iyang gikalipay ang nagkaduol na nga pagkahuman niini.
“Soon, travelers will be able to reach Camotes Islands in minutes instead of hours,” matod ni Frasco sa Hulyo 2, 2026.
Ang 1.8-kilometrong runway project gisugdan niadtong 2020.
Nahimutang kini sa 27 ka ektarya nga lote nga gipanag-iya sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo.
Tinguha niini nga butangan sab og terminal building isip ikaduhang island-based airport sa Sugbo.
Gisaysay ni Frasco nga dako og ikatabang sa mga residente ang maong tugpahanan pinaagi sa pagpalambo sa turismo, pagmugna og mga trabaho, ug pag-abli sa bag-ong mga oportunidad sa ekonomiya.
Kahinumdoman nga niadtong 2025, gipadayag sa Kapitolyo nga lakip sa nahimong rason sa kalangay sa paghuman sa airport mao ang
unresolved property disputes ug incomplete land payments ngadto sa mga lot owners.
Apan subay sa pakisusi sa Kapitolyo, gipasabot ni Provincial Administrator Atty. Ace Durano nga subay sa bag-ong nadesisyonan sa Mactan Cebu International Airport Authority (MCIAA), himuon kining training airport og dili commercial airport sukwahi sa unang giplano alang sa maong lugar.
Kini tungod sa giingong nagkadaghan nga tinun-an nga nagkinahanglan og kabansayan sa pagpalupad og eroplano.
Gipasabot ni Durano nga ang Camotes Airport duna la’y runway apan wala pa kini kompleto nga tower ug terminal.
“Ang kanang sa Camotes naa lang na siya’y runway but kuwang pa gyud na siya to become a commercial airport so dili pa gyud na siya capable to receive commercial flights,” matod ni Durano. / ANV