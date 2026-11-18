Nagpalapad na sa medical, diagnostic ug surgical services ang Camotes District Hospital, San Francisco, Camotes Island, isip kabahin sa pagpalig-on sa serbisyo sa mga provincial hospital ubos sa Cebu Provincial Government.
Usa sa mga timailhan sa paglambo sa serbisyo sa ospital mao ang luwas nga pagkahimugso sa kaluha niadtong Nobiyembre 17, 2026, nga nagpakita sa kapasidad niini sa pag-atiman sa mga inahan ug bag-ong natawo nga bata.
Gidayeg ni Capitol Piso Public Health Consultant Dr. Elisse Nicole Baricuatro Catalan-Vizcayno ang maong kalambuan, nga matod pa nagpakita sa kalambuan padayon sa mga pasilidad ug serbisyo sa mga ospital nga gidumala sa kagamhanang probinsiyal.
Dili lamang sa pagpanganak ug operasyon nagpalapad sa serbisyo, apil na ang paghatag og nagkalain-laing diagnostic services pinaagi sa ultrasound.
Lakip niini ang breast, whole abdomen, kidney, ureter and bladder (KUB), thyroid ug uban pang ultrasound examinations.
Gikatakda ang sunod nga ultrasound service sa Nobiyembre 26, 2026, apan gisira na ang registration human makompleto ang gidaghanon sa mga nagparehistro.
Sa surgical services, nakarekord ang ospital og 12 ka major surgical procedures niadtong Oktubre 2026, lakip ang cesarean section ug uban pang OB-GYN cases, appendectomy, hemorrhoidectomy, ug herniorrhaphy.
Nahimo'ng posible ang maong mga operasyon pinaagi sa serbisyo sa upat ka OB-GYN specialists, duha ka surgeons, ug duha ka anesthesiologists nga nagpalig-on sa kapasidad sa ospital sa paghatag og mga operasyon sulod mismo sa isla.
Ubos sa administrasyon ni People’s Governor Pamela S. Baricuatro, padayon ang pagpamuhonan sa medical equipment, pagpaayo sa mga pasilidad, ug pagdugang sa medical manpower aron mas dagha’ng Sugboanon ang makadawat og tukma ug dekalidad nga serbisyo’ng panglawas. / PR