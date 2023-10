Campaign posters milapas sa mga lagda sa Comelec

Napalgan sa Commission on Elections (Comelec) sa dakbayan sa Carcar nga dunay campaign posters nga nalapas ang ilang mga lagda ning Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE).

Si Carcar City Comelec Office Omar Sharif Dilangalen Mamalinta niingon nga sa ikaduhang adlaw sa kampanya niadtong Biyernes, Oktubre 20, nakakaplag sila og campaign posters nga ilegal ang pagkabutang.

Ila kining nasakpan sa ilang gilusad nga Oplan Operation Baklas nga usa ka nationwide nga kalihukan, inabagan sa Philippine National Police (PNP) ug Dept. of Environment and Natural Resources (DENR).

Sa interbyo sa Superbalita Cebu pinaagi sa telepuno, siya niingon nga ang posters gipangtaud sa mga kahoy, poste sa kuryente ug uban pa nga gidili sa ilang mga lagda.

Apan matod pa niya nga gamay ra hinuon ang mga malapason gumikan kay nagpasidaan na sila sa mga kandidato nga gidili kini.

Si Mamalinta niingon nga ang mga malapason ilang buyagon ug kon di mopatuo, pasakaan og kaso. / DVG