Campalabo sandbar: Matahom nga sandbar sa Pinamungajan

Ordinaryong tan-awon. Wa maila sa destinasyon sa turismo. Apan duna diay tinagoang mga sekreto ang Pinamungajan, lungsod sa habagatang kasadpan sa Sugbo.
Gikan sa matahom nga falls ngadto sa sandbar, naa ang Pinamungajan niini.
Sama sa Campalabo Sandbar nga nahimutang sa inila apan protektado nga kadagatan sa Tañon Straight nga nag-uwang sa mga isla sa Sugbo ug Negros. Ang gidayo nga islet naa sa tunga-tunga sa kabaybayonan sa lungsod ug Negros Oriental.
Duna kini gidak-on nga usa ka hektarya. Apan makita lang kini kon hunas kay masanapan sa dagat kon taob. Ang labing maayong oras sa pagduaw sa sandbar naa sa buntag, matod sa Public Information Office sa Pinamungajan.
Daghan na ang mga tawo nga nanuaw sa sandbar aron mag-enjoy sa pagkaligo ug paglangoy sa iyang matahom ug tin-aw nga tubig.
Di angay nga mabalaka kay ang Kagamhanan sa Lungsod nitukod og estruktura sa sandbar aron dunay mapasilungan ang mga bisita. Nagsilbi sab kini nga pasilonganan sa Bantay Dagat personnel.
UNSAON PAG-ADTO
Kon manukad ka gikan sa Dakbayan sa Sugbo, dunay mga bus nga mobiyahe padulong sa lungsod nga manukad sa Cebu South Bus Terminal.
Pag-abot sa Brgy. Poblacion sa lungsod, mahimong mosakay ka og habalhabal padulong sa Barangay Tajao, kansang kadagatan sa Campalabo nahisakop. Dunay information center diin ka mahimong makapangutana kalabot sa sandbar.
Duna silay kolektahon nga ecological fee. Duna kay masakyan nga pumpboat alang sa 20-minutos nga biyahe.
Mao ni ang mga
bay ranan sa day tour:
Mooring Fee P50
Snorkeling Fee P50
Scuba Diving Fee P50
Environmental Fee/
Entrance Fee P50
Alang sa lahi nga adventure diin mag-enjoy ka sa mga talan-awon ilawom sa kadagatan, duawa ang Campalabo sandbar uban sa imong pamilya ug kahigalaan.
Lahi nga lugar, lahi nga kasinatian. Lisod kining makalimtan ug kanunay mo nang handumon. /