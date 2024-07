Campus Connect 2024 para cloud innovator sa umaabot

Ang Campus Connect 2024 naghiusa sa 100 ka nag-unang mga estudyante gikan sa Far Eastern University, Colegio de San Juan de Letran Calamba, National University, Asia Pacific College, University of Santo Tomas, Mapúa University ug sa Technological Institute of the Philippines.

Sa tibuok adlaw nga kalihokan, ang mga tinun-an nakakat-on og mga panabot sa lig-on nga multi-cloud nga estratehiya sa Globe nga nagpasiugda sa panaghiusa ug mga benepisyo sa pagbag-o sa panganod.

Ang makapadani nga mga sesyon ug mga presentasyon gipangulohan sa nanguna nga cloud engineers ug mga eksperto sa teknolohiya sa Globe nga mipaambit sa ilang mga kasinatian ug mga istorya sa kalampusan ingon man sa mga hagit.

Ang mga mamumulong sa kalihokan naghisgot bahin sa cloud enablement, agility sa engineering, pagbag-o sa tradisyonal nga imprastraktura, ug automation.

Atol sa usa ka fireside chat, si RJ Mendiola, ang assistant vice president sa Globe alang sa Cloud Service Operations, niingon sa kamahinungdanon sa kalig-on sa pagtabang sa mga batan-on sa pagsagubang sa mga hagit nga dili kalikayan nga atubangon sa kinabuhi.

“We have to teach the kids nowadays about resilience. In reality, life is not easy. Kaila­ngan nila matutunan and tanggapin that failure is part of progress and it’s leading toward success. It doesn’t matter how much or how many times you fall, what matters is how many times you rise up,” matod ni Mendiola.

Ang Campus Connect nagsilbi usab nga plataporma alang sa mga estudyante nga makat-on bahin sa Globe’s Cadetship Program nga nagtanyag og agianan alang sa aspiring cloud engineers sa pagsugod sa ilang mga karera sa kompanya.

Ang mga partisipante kinahanglan nga moapil sa mga interactive nga mga sesyon, lakip ang mga live nga demonstrasyon, Q&A panels, ug case study walkthroughs. Kini nga mga sesyon gidesinyo aron mahatagan og lawom nga pagsusi sa praktikal nga aplikasyon sa cloud computing ug ang dinamikong palibot sa trabaho sa Globe.

Si Samantha Faye Santos, usa ka graduating IT student sa Letran Calamba, niingon nga ang maong kalihokan usa ka “eye-opener.”

“Sabi nga po nila, for us graduating, natatakot din kami na wala kami agad exper­ience, baka marami magreject [sa job]. Sabi nila sa amin na be open lang po, go lang po after rejection, then learn fast po,” matod ni Santos.

Sila si Akira Fidelino, 20, ug Kylene Naiomi Bondoc, 22, mga estudyante sa computer science sa Asia Pacific College sa Makati City, nakamatikod sa kamahinungdanon sa pagkat-on gikan sa natad.

“I think it’s very important to attend events like these especially since palapit na kami sa graduation. It gives us the opportunity to network more and build connections na makakatulong sa amin once we enter the workforce,” matod ni Fidelino.

“It’s good for us not only to build connections but also to build our foundation in knowledge. Hindi naman lahat matututnan natin sa school lang. Iba pa rin matututunan natin ‘pag nasa workforce na tayo. So being able to interact with these seniors, getting to know their experience, their journey, and their learnings, how they stabilized their career, is actually very helpful for us to be able to prepare ourselves,” matod ni Bondoc.

Ang Campus Connect 2024 kabahin sa padayon nga pasalig sa Globe sa pag-amuma sa sunod nga henerasyon sa mga IT professional.

Pinaagi sa pakigtambaya­yong sa mga partner nga institusyon, ang Globe nagtinguha sa paghimo og tech-driven immersion nga mga kasinatian nga nag-andam sa mga estudyante alang sa kaugmaon sa trabaho. Kini nga inisyatibo nag-abli usab sa mga pultahan alang sa dugang nga kolaborasyon, sama sa mga pakigpulong sa karera ug mga symposium nga nagpauswag sa kaandam sa mga estudyante alang sa umaabot nga gipatu­yok sa teknolohiya. / PR