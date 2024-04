Canadian nat'l gisikop tungod sa 'pagpanagmal’

Usa ka Canadian national nga dunay warrant sa kasong pagpanagmal nadakpan alas 2:35 sa hapon sa Miyerkulis, Abril 3, 2024, sulod sa Immigration Office sa Brgy. Poblacion, lungsod sa Panglao, Bohol.

Giila sa kapulisan ang aku­sado nga si Robert Lorne Craige, 63, minyo, nagpuyo sa Brgy. Basdiot, lungsod sa Loon, Bohol.

Si P/Capt. John Khaleve Sanchez, hepe sa kapulisan sa Panglao, maoy nangulo sa pagsikop sa langyaw pinasikad sa warrant of arrest sa kasong less serious physical injuries ubos sa Art. 265 sa Revised Penal Code nga giisyu ni Judge Meriam Chui Garrote Alcantara sa Municipal Trial Court (MTC) Loon, Bohol nga gipitsahan og Marso 27, 2024.

Ang dinakpan gikataho'ng nanagmal sa iyang silingan nga nagbiseklita niadtong Disyembre 2023 hinungdan nga gipasakaa’g kaso.

Matod ni Major Rey Olar, hepe sa Loon police nga nahinabi sa Superbalita Cebu sa Huwebes, Abril 4, nga wa nakauyon ang langyaw sa tinubagan sa silingan. / GPL