Cancer survivor topnotcher sa engineering board exam

Usa ka graduwado sa University of San Carlos (USC) nga si Byron John Morales Gillana, 24, nahimu­tang sa ika-8 nga puwesto sa Electronics Engineering Licensure Examination results ni­adtong Abril 17, 2024 nga adunay average rate nga 87.50%.

Sa natad sa academic excellence ug personal nga kadaugan, usa ka istorya ang mopatigbabaw sa batan-ong Sugbuanon.

Niharong siya sa mga kalisdanan sama sa pagbuntog sa cancer ug nigawas isip nag-inusarang topnotcher gikan sa Sugbo sa bag-ohay nga licensure exam alang sa Electronics Engineering.

Na-diagnose siya nga adu­nay Non-Hodgkin’s Lymphoma niadtong 2022, si Gillana nag-atubang sa usa ka makahahadlok nga gubat batok sa kanser.

Bisan pa sa pisikal, emosyonal, ug pinansyal nga mga hagit nga nag-uban sa iyang diagnosis, siya midumili sa pagtugot sa kalisdanan nga mokaon kaniya.

Sa paglahutay sa grabe nga chemotherapy ug radiotheraphy nga mga pagtambal, iyang gi­pakita ang talagsaong kalig-on atubangan sa kalisdanan.

Sa labing ngitngit nga mga adlaw sa iyang sakit, nagpabilin siyang nakatutok sa iyang mga damgo, nagdumili sa pagtugot sa kanser nga makawala sa iyang mga pangandoy.

“Overcoming cancer shifted my perspective on life and taught me to trust in His [God] plan because if you work hard and believe it enough, prosperity is a matter of when”, siya niingon. / CAV