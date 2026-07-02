Cane miluwas sa England batok DR Congo

Nimugna og duha ka goals si Harry Cane aron ilikay ang England sa kaw-it sa panamilit ug usa unta sa labing makapakurat nga kapildihan sa kasaysayan sa FIFA World Cup batok low-ranked Democratic Republic of Congo kagahapon, Huwebes, Hulyo 2, 2026, sa Atlanta, USA.
Sa ikaunom pa lang nga minutos sa 1st half ning Round of 32 nga pinatiray, surpresang nakamugna dayon og goal ang DR Congo nga nahimo ni Brian Cipenga.
Ang maong labaw taudtaod naprotektahan sa DR Congo una kini natabla ni Cane sa ika-74 minutos duwa, 1-1.
Dihang nagkaduol na ang extra time, gikompleto ni Cane ang pagbangon sa England pinaagi sa laing goal sa ika-85 minutos.
Wala'y extra time nga nahitabo ug niabante ang England sa Round of 16.
Sa laing mga duwa sa Round of 32, gipangmakmak sa USA ang Bosnia, 2-0, samtang gipukan sa Belgium ang Senegal, 3-2. / Gikan sa wires