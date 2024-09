Canelo hari gihapon

Ang undisputed super middleweight champion Saul “Canelo” Alvarez milupig ug milamat sa kanhi limpyo nga rekord ni Edgar Berlanga atubangan sa puno nga T-Mobile Arena sa Las Vegas, Nevada, kagahapon, Septiyembre 15 (PH time).

Nadepensahan sa 34-anyos nga si Alvarez (61-2-2) ang super middleweight sa ikawalo nga higayon pinaagi sa unanimous decision win.

Gipakita ni Alvarez nga di gyud kapiog niya ang mas batan-on nga challenger nga si Berlanga, kinsa nakatilaw sa iyang unang pilde sulod sa 23 ka pro fights.

Ang judges nga si Max DeLuca ug Steve Weisfeld miiskor nga away og 118-109, samtang si judge David Sutherland mihatag og 117-100 tanan pabor sa Mexikanong si Alvarez.

“I did good. Now what are they going to say? They said I don’t fight young fighters,” batbat ni Alvarez, “They always talk, but I’m the best fighter in the world.”

Si Alvarez grabe ka-inilog sa maoy away nga dunay -1600 favorite nga tag sa BetMGM Sportsbook. Ang maong odds nagpasabot nga ang pusta kang Alvarez nga $1,600 modaog lang og $100. / RSC