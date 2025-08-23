Canoy moaway para sa IBF nga bakos

Ang highly-ranked minimumweight Joey Canoy gihatagan og lain nga kontra ug para sa laing titulo sa iyang away karong Oktubre 4, 2025 sa Johannesburg, South Africa.
Imbes nga makigharong kang Siyakholwa Kuse para sa WBC minimumweight world title eliminator, ang 32 anyos nga Canoy makigbangga na karon sa Zimbabwean nga si Beaven Sibanda para sa IBF International minimumweight belt.
Dugay na nagpaabot si Canoy sa iyang chance sa world title human sa taas-taas nga panahon nga gi-rate siya sa dagkong organisasyon. Karon, giranggo siya sa No. 3 sa WBC, No. 7 sa WBO, No. 10 sa IBF, ug No. 14 sa WBA.
Nagkadaug si Canoy og pito ka sunodsunod nga away ug bag-o lang niya gi-TKO sa 10th round si Minh Phat Sam aron makuha ang WBC International minimumweight belt. / EKA