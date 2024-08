Canoy mosugal sa iyang poruhan nga makaaway alang sa world title

Makig-away si world-rated Joey Canoy ni Jonathan Refugio sa inilugay sa bakanteng World Boxing Association (WBA) Asia minimumweight title karong Biyernes sa gabii, Agusto 30, 2024, sa Polomolok Gym sa Polomolok, South Cotabato.

Kinahanglang modaog si Canoy ning awaya aron dili malubog ang iyang tinguha nga makapanuktok alang sa world title.

Ning puntoha, hayag na ang poruhan nga makaaway alang sa world title si Canoy gumikan sa iyang world ratings.

Si Canoy, 31, maoy No. 3 sa World Boxing Council (WBC), No. 6 sa International Boxing Federation (IBF), No. 14 sa WBA ug No. 15 sa World Boxing Organization (WBO).

Batok ni Refugio, gilaumang makasugat og malisod nga away si Canoy.

Ubay-ubay na sab nga dekalidad nga mga boksidor ang nakontra ni Refugio sama nila ni WBC minimumweight king Melvin Jerusalem ug WBA minimumweight Super champion Thammanoon Niyomtrong.

Si Canoy adunay 21-5-2, 13KOs nga rekord samtang si Refugio adunay 22-10-5, 8KOs nga baraha. / EKA