Canoy, Refugio mag-ilog sa WBA Asia belt

Suwayan pagsakmit ni highly-ranked minimumweight Joey Canoy ang bakanteng World Boxing Association (WBA) Asia minimumweight strap sa iyang pagpakigbatok sa beteranong si Jonathan Refugio karong Agusto 30, 2024 sa Polomolok Gym sa Polomolok, South Cotabato.

Sa katapusan niyang unom ka mga away, ang 31 anyos nga si Canoy nirehistro og lima ka mga daog diin ang usa niresulta sa panagtabla.

Katapusang napilde si Canoy niadto pang Mayo, 2021 sa South Africa diin nabiktima siya ni Nhlanhla Tyirha pinaagi sa unanimous decision.

Sa labing ulahi niyang away niadto lang Hulyo 11, 2024, niposte si Canoy og makapaukyab nga 1st round knockout nga kadaugan batok ni Pablito Balidio.

Si Canoy maoy ranked No. 3 sa World Boxing Council (WBC), No. 6 sa International Boxing Federation (IBF), No. 14 sa WBA ug No. 15 sa World Boxing Organization (WBO).

Kahinumdoman nga si Canoy nilupig sa kasamtangang WBC minimumweight champion Melvin Jerusalem pinaagi sa unanimous decision.

Naggunit si Canoy og 21-5-2, 13KOs nga rekord samtang si Refugio adunay 22-10-5, 8KOs nga baraha. / EKA