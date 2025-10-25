Canyoneering sa Badian temporaryong gipasira

Temporaryong gipasirad-an sa kagamhanan sa Lungsod sa Badian ang Canyoneering area sugod Oktubre 26, 2025 aron paghatag og higayon sa himuong pagsusi ug clearing operations sa dapit.
Ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) mihimo og pasiunang pagsusi ug site clearing pagsiguro nga luwas ang tanang canyoneering routes.
Apan gikinahanglan pa ang dugang inspection ug clearing sa lugar aron masiguro ang kaluwasan sa mga turista ug trabahante sa lugar.
Hinuon gipahibawo sa kagamhanan nga abli gihapon ang Kawasan Falls alang sa mga bisita ug turista nga gustong motan-aw ug mo-enjoy sa falls.
Subay niini, nangayo og igong pagsabot ug kooperasyon ang kagamhanan lakip na ang pagtuman sa tanan nga lagda sa lugar aron kalikayan ang kakulian ug disgrasya.
Ning semanaha niluwat og resolusyon ang Sangguniang Bayan sa Badian nga nagkondinar sa nikatap nga mga pangangkon sa social media nga nakaangkon og dakong kadaot ang falls ug giingong risgo tungod sa magnitude 6.9 earthquake nga niigo sa northern Cebu niadtong Septiyembre 30, 2025.
Gibasol ang pipila ka mga tawo nga responsable sa pagpakatap sa giingong sayop nga impormasyon. / ANV