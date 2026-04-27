Capitol BRT Station, gisupak ni Baricuatro

Gipahayag ni Cebu Provincial Administrator Ace Durano niadtong Lunes, Abril 27, 2026, nga dako ang suporta ni Gobernador Pamela Baricuatro sa report sa komitiba sa Provincial Board nga nagsupak sa gisugyot nga Bus Rapid Transit (BRT) station atubangan sa Provincial Capitol.
Matod ni Durano, ang kasamtangang giusab nga disenyo nga gipresentar sa Department of Transportation (DOTr) nagpabiling hanap, ilabi na kon makababag ba kini sa talan-awon sa Capitol kon lantawon gikan sa Fuente Osmeña Circle.
Siya niingon nga ang gobernador pormal nga mohangyo sa DOTr nga magpakita og electronic o mock-up version sa giusab nga disenyo ngadto sa National Historical Commission of the Philippines (NHCP) aron mas matuki og maayo ang epekto niini sa panan-aw.
Ang gisugyot nga Capitol Station kabahin sa proyekto sa Cebu BRT, usa ka mahinungdanong sistema sa transportasyon nga nagtumong sa pagpalambo sa paglihok sa mga tawo sa Dakbayan sa Sugbo.
Una niini, nipadayag og kabalaka ang NHCP nga ang station nga orihinal nga gidisenyo sa tunga sa Osmeña Boulevard, posibleng makatabon sa talan-awon sa Capitol nga gideklarar nga usa ka National Historical Landmark.
Isip tubag, giusab sa DOTr ang disenyo sa station.
Gipamub-an gikan sa 4.7 meters ngadto sa 3.0 meters ang gitas-on ug ang gilapdon gikunhoran gikan sa 6.5 meters ngadto sa 3.7 meters.
Gipasabot sa maong ahensiya nga gikinahanglan ang median alignment para sa mas paspas nga operasyon ug nipasidaan nga kon ibalhin kini sa daplin sa dalan , maapektohan ang kalidad sa serbisyo ug mameligro ang pundo gikan sa World Bank.
Bisan pa niini, matod ni Durano, ang mga opisyal sa probinsiya dili gihapon segurado kon igo na ba kining maong mga kausaban.
Dugang niya, ang pagpakita og visual simulation o scaled model ngadto sa NHCP makatabang sa pagtino kon ang giusab nga disenyo makababag ba gihapon sa line of sight sa Capitol, ilabi na gikan sa mga importanteng dapit nga lisod makit-an.
Kahinumdoman nga giaprobahan na sa Provincial Board ang report sa komitiba nga nagrekomendar nga ang kagamhanang sa lalawigan mosupak sa nahimutangan sa maong station tungod sa kabalaka sa epekto niini sa kasaysayan ug arkitektura sa Capitol. / CDF