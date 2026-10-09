Capitol clinic gipalapdan, taga Cebu City apil maserbisyuhan

Ang gipalapdan nga Capitol Clinic sa Sugbo gi-target nga buksan sa ikaupat nga kwarter sa 2026 sa karaang dapit sa Tourism Office.
Maghatag kini og mas daghang serbisyo sa panglawas sa usa lang ka pasilidad para sa mga empleyado ug kasilinganang residente nga magparehistro.
Lakip ang mga residenteng nagpuyo duol sa Cebu Provincial Capitol mahimong makadawat og daghang serbisyo sa panglawas .
Ang klinika maghatag og mga konsultasyon sa medisina, laboratory testing, serbisyo sa ngipon, pagtambal sa pinaakan sa mananap, ug gagmay nga mga operasyon, lakip sa uban pang mga serbisyo.
Matod ni Cebu Provincial Health Office II (PHO II) Head Elisse Nicole Catalan ang pagpalapad gitumong sa paghatag og mas komprehensibo nga mga serbisyo sa primary care sa usa ka pasilidad nga makapahimulos sa mga empleyado sa Kapitolyo ug mga residente nga magparehistro sa klinika.
Ang gipalapdan nga klinika mookupar sa daang dapit sa Tourism Office nga gibalhin na sa Senior Citizen Center.
Ang minor operating room magtugot sa mga personnel nga makahimo og mga simpleng operasyon, sama sa gagmay nga mga bukol ug pagtangtang sa cyst.
Gipahayag ni Catalan nga ang mga pasyente nga nakaparehistro na sa kasamtangang klinika ibalhin sa gipalapdan nga pasilidad.
Ang klinika modawat sab sa mga tawo nga nagpuyo duol sa Capitol, lakip ang mga residente sa Dakbayan sa Sugbo nga magparehistro niini.
Gibanabana ni Catalan nga mogasto ang Kapitolyo sa proyekto og P4 milyunes. / CDF