Capitol hospitals mohatag og libreng linen, admission kits sa pasyente

Makadawat na og libreng linens ug admission kits ang mga ma-admit sa bisan asa sa 16 ka district ug provincial hospitals sa Probinsya Sugbo nga gidumala sa Kapitolyo sa Cebu sugod niadtong Agosto 1, 2026.
Si Cebu Province Health Consultant Elisse Nicole Catalan ang nagpahibalo niining anam-anam nga pagpatuman sa mga pasilidad alang sa kaharuhay sa pasiyente pinaagi sa iyang social media post niadtong Biyernes, Hulyo 31.
Ubos sa programa, ang matag inpatient makadawat og usa ka set sa linens nga naglangkob sa fitted sheet, unlan, punda sa unlan, ug habol. Mahimong dad-on sa mga pasyente kining mga butanga sa ilang paggawas o pagka-discharge gikan sa ospital.
Ang maong inisyatiba unang gipatuman sa Cebu Provincial Hospital sa Bogo City ubos ni Hospital Chief Dr. Zoraida Yurango sa wala pa kini gipalapdan sa mga opisyal sa probinsya ngadto sa ubang mga pasilidad sa Kapitolyo.
Ang ma-admit nga mga pasiyente makadawat usab og libreng admission kit nga adunay sulod nga kutsara ug tinidor, tisyu, tualya, toothbrush, toothpaste, sabon, alcohol, gisukod nga medicine cup, thermometer, medical adhesive tape, ug paper bag.
Sumala sa mga opisyal, kini ang unang higayon nga ang mga ospital sa Probinsya sa Sugbo maghatag og libreng admission kits sa mga pasyente. / CDF