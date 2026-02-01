Capitol naggahin og P708m alang sa rehabilitasyon sa Northern Cebu

Naggahin ang kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo og P708.1 milyones isip inisyal nga amot alang sa tulo ka mga tuig nga Comprehensive Rehabilitation and Recovery Plan para sa amihanang Sugbo.
Kini kabahin sa mas dako nga rebulding effort nga gilaumang mokantidad og P19.28 bilyones, o hapit P20 bilyones, gikan sa pundo sa probinsya ug nasyonal nga kagamhanan human sa grabeng kadaot nga dala sa magnitude 6.9 nga linog niadtong Septiyembre 30, 2025.
Ang maong pasalig sa pundo gipresentar atol sa tigom sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council (PDRRMC) nga gihimo sa Kapitolyo niadtong Biyernes, Enero 30, 2026.
Ang tigom gipangulohan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ug gitambungan sa mga department head sa Kapitolyo, mga rehiyunal nga ahensya, ug mga mayor sa amihanang Sugbo isip mga dinapit.
Sa kinatibuk-ang P708.1 milyones nga gahin, i-apud-apud sa kagamhanan sa lalawigan ang P311 milyones alang sa agrikultura ug pangisda, P254.1 milyones para sa pag-ayo sa 13 ka guba nga mga taytayan, ug P143 milyones para makatabang sa pagpabuhi sa turismo, nga usa sa mga sektor nga grabeng naigo sa ekonomiya sa amihanang Sugbo.
Matod sa pangulo sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) nga si Dennis Francis Pastor, ang dalan sa pagbangon sa probinsya nakabase sa konsepto nga “Build Back Better and Smarter” framework.
Tumong niini nga matubag ang dinaliang panginahanglan sa rehabilitasyon samtang gipalig-on ang katakos sa pag-atubang sa mga kalamidad sa umaabot.
Sentro sa tigom mao ang presentasyon sa Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) nga gipahigayon niadtong Nobiyembre 21 hangtod Disyembre 15.Sumala sa PDNA, ang amihanang Sugbo nakasinati og P9.24 bilyones nga physical damage nga niigo sa imprastraktura, kabalayan, edukasyon, serbisyo sa panglawas, agrikultura, pangisda, turismo, ug uban pang sektor sama sa pagdumala ug kalikupan.
Gawas sa pisikal nga pagkaguba, ang linog niresulta sab og P47.74 bilyones nga economic losses, nga nagpakita sa dugay nga pagkabalda sa produksyon ug serbisyo.
Sa kinatibuk-an, gibanabana sa PDNA nga ang gasto sa pagbangon ug rehabilitasyon moabot og P19.23 bilyones hangtod P19.28 bilyones, wala pay labot ang kadaot gikan sa Bagyong Tino.
Kabahin sa pagpanginlabot sa probinsya mao ang pagtukod og bag-ong mga classroom ug 269 ka Temporary Learning Shelters (TLS) sa 34 ka lungsod nga giila sa Department of Education nga grabeng naapektuhan sa linog.
Si Governor Pamela Baricuatro, kinsa nangulo sa Provincial School Board, nagkanayon nga ang mga classroom himuong smart ug climate-proof, nga gidisenyo nga makasugakod sa linog, baha, ug sunog.
Ang pagtukod sa permanenteng classrooms gilaumang mahuman sulod sa duha ngadto sa tulo ka mga bulan, samtang ang TLS target mahuman sulod sa usa ka bulan aron maseguro nga andam na kini sa pag-abli sa klase karong Hunyo. / CDF