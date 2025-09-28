Capuloy na-TKO sa Thailand

Napakyas si Rhonvex Capuloy sa iyang pakigbisog batok kang Cuban fighter Dayan Gonzalez human siya ma-TKO sa ikaupat nga round niadtong Septiyembre 27, 2025, sa World Siam Stadium sa Bangkok, Thailand.
Sa unang round pa lang, agresibo na si Gonzalez ug nagpagawas sa mabangis nga kombinasyon sa kumo. Si Capuloy nagdepensa apan nakaigo gihapon sa pipila ka counter punches.
Sa ikaduhang round, nakasugod na og init ang 29-anyos nga Capuloy. Nakaigo siya og solidong left straight nga nakapaluya gamay ni Gonzalez ug misunod og kusgan nga overhand left nga nakapaatras sa 26-anyos nga Cuban. Apan samtang murag daugon na niya ang round, nasundan siya og counter right straight nga nakapahulog kaniya sa lona.
Sa ikatulo, murag naka-recover si Capuloy gikan sa knockdown ug nagpadayon og trabaho, nagbinayloay og bug-at nga kumo batok kang Gonzalez. Apan sa ika-upat nga round, nadakpan na usab siya sa counter left straight nga nakapahulog pag-usab kaniya. Niining higayona, mosulod sa ring ang iyang coach nga si Christopher “Ping-Ping” Tepora sa Big Yellow Boxing Gym ug gitambog ang tuwalya.
Gitapos sa referee ang away sa 2:25 mark sa ika-upat, nga naghatag kang Gonzalez og technical knockout win.
Si Capuloy nakatilaw pag-usab sa kapildihan sa international stage ug natagak ang iyang rekord sa 13-4-3 (10 KOs), samtang nagpabiling walay pilde si Dayan Gonzalez nga karon adunay 18-0 (16 KOs). / RSC