Capuloy napakyas pagsakmit sa WBC Far East 130 lbs. title

Pakyas si Filipino Rhonvex Capuloy pagsakmit sa bakanteng World Boxing Council (WBC) Far East super fea­therweight belt human niresulta sa technical draw ang ilang away ni Chinese c niadtong Enero 20, 2024, sa Citizen Gym sa Anseong, South Korea.

Naundang ang away sa 6th round human nakasinati og dakong gisi sa ibabaw sa iyang mata si Zhang gumikan sa accidental headbutt.

Niini, nagpabiling bakante ang WBC Far East super featherweight belt.

Pagkahunong sa away, ang usa ka Pinoy nga judge mipadaog ni Capuloy, 58-56, ang Chinese judge midapig sa iyang kababayan, 59-55, samtang ang Thai judge mitabla sa sinukmagay, 57-57.

Si Big Yellow Boxing trainer Christopher “Ping-Ping” Tepora, kinsa maoy naggiya ni Capuloy, nagkanayon nga gusto sila nga adunay rematch.

Nagkanayon si Tepora nga kuntento siya sa gipakitang away ni Capuloy ug sa iyang tan-aw, andam na kini alang sa dakong away.

Si Capuloy, 27, adunay 11-2-2, 8KOs nga rekord samtang si Zhang, 29, naghupot og 8-1-1, 6KOs nga baraha.