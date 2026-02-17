Car accident maoy hinungdan nga mobalik pag-away si Fury

Gibutyag ni Briton Tyson Fury ang numero unong hinungdan nganong nakadesisyon nga mobalik pag-away.
Kini mao ang makapanlimbawot sa balahibo nga car accident sa Nigeria niadtong Disyembre 2025, nga nahiaguman ni Anthony Joshua ug nakakalas og duha ka mga kinabuhi.
Si Joshua, kinsa kanhi world heavyweight champion, nakasinati lang og minor injuries sa maong trahedya apan namatay ang iyang strength ug conditioning coach nga si Sina Ghami ug trainer Latif “Latz” Ayodele.
“The biggest turning point in this comeback for me was the tragedy that happened with Anthony Joshua,” batbat ni Fury sa usa ka interbyu kagahapon, Martes, Pebrero 17, 2026, sa Tottenham Hotspur Stadium sa London, England diin iyang kontrahon si Arslanbek Makhmudov karong Abril 21 sa iyang pagbalik og away.
Gipasabot ni Fury nga human ning maong trahedya, iyang naamguhan nga dili gyud matagna kon hangtod kanus-a ang kinabuhi sa usa ka tawo ug angayang maglingaw ning kalibutan samtang aduna pa’y kinabuhi.
“Tomorrow is a mystery, we have to live for today. And me living for that day, I made my mind up there and then that I’m going to come back to boxing - because it’s something that I love, I’m passionate about and that I’ve always been in love with,” batbat ni Fury, kinsa adunay 34-2-1, 24KOs nga rekord.
Si Fury, 37, kinsa kanhi two-time world heavyweight king, katapusang niaway niadtong Disyembre 2024 diin napilde siya batok ni Oleksandr Usyk pinaagi sa unanimous decision. / ESL