Caraballe mipatigbabaw sa TWM triathlon

Gipakita ni Fiscal Hazel Ca­raballe, sakop sa Gealon Racing Team, ang kataas sa iyang lahutay sa iyang pagdaog sa 35-45 year-old age category sa TWM triathlon event niadtong Sabado, Abril 6, 2024, sa Esperanza Seawalk sa San Francisco, Camotes.

Ang lumba, nga gilangkuban og 1.5KM swim, 40KM bike, ug 10KM run, gihuman ni Caraballe sulod sa tulo ka mga oras ug pito ka mga minutos.

Ang mga kauban ni Caraballe nga sila si Ronald Sarmago ug Limito Caraballe mao ang ninglangkat sa ikaduha ug ikatulong mga puwesto.

Si team manager Rey Gealon malipayon ug nidayeg sa performance sa iyang mga sakop ug alang kaniya, bunga kini sa grabe nilang paninguha.

Mapasalamaton si Gealon sa proteksyon sa Kahitas-an nga wa­la’y naangol sa iyan mga sakop.

“We are all praises, especial­ly to God for keeping them away from harm or injury and coming out with the category championship in our maiden race,” pamahayag ni Gealon.

Laing dekalidad nga miyembro sa team nga si Fiscal Jill Ann Gealon nakatakdang moapil sa lumba sa sunod tuig.

Sila si Caraballe ug Jill Ann Gealon parehong prosecutors sa National Prosecution Service sa Department of Justice, nga nagbase sa Cebu City Prosecutor’s Office. / PR