Caracut napiling PBA Player of the Week

Hiniusang napili isip labing bag-ong Philippine Basketball Association (PBA) Press Corps’ Player of the Week alang sa petsa Mayo 13-16, 2026, ang usa sa mga pambato sa Rain or Shine Elasto Painters nga si Andrei Caracut.
Kini human siya nnimugna og 29 puntos lakip na niini ang unom ka three-pointers dihang gipalagpot sa Elasto Painters ang higanteng puwersa sa San Miguel Beermen, 113-104, niadtong Mayo 15 sa PBA Season 50 Commissioner’s Cup quarter-finals sa Ynares Center sa Antipolo City.
Sa kadaugan, nakasulod sa semi-finals best-of-seven series ang Elasto Painters diin kaatbang nila ang Brgy. Ginebra Gin Kings.
“Inspired lang ako kasi syempre yung nagtatrabaho yung mga teammates ko, nakikita ko sila kung paano sila magtrabaho. Nakaka-inspire na ipanalo ‘yung game,” matod ni Caracut, nga napatik sa www.pba.ph.
Nalupig ni Caracut sa inilugay sa matag semana nga pasidungog ang mga pambato sa TNT Tropang 5G nga sila si RR Pogoy ug Calvin Oftana, kinsa pulos dako og natampo sa pagtaktak sa Tropang 5G sa No. 1 ug twice-to-beat nga NLEX Road Warriors sa quarter-finals.
Ang Tropang nakasulod sab sa semi-finals diin kontra nila ang Meralco Bolts. / ESL