Caracut napiling PBA POW

Natabangan ni Andrie Caracut ang Rain or Shine Elasto Painters sa niaging semana sa pagpalagpot sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots sa quarter-finals series nga niagi og deciding Game 5 sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governors’ Cup.

Niini, siya ang napiling bag-ong Pilipinas Live-PBA Press Corps Player of the Week awardee.

Sa deciding Game 5, nimugna og 13 puntos si Caracut lakip na niini ang unom ka sunodsunod sa krusyal nga bahin nga maoy nakahatag sa Elasto Painters og 113-103 nga daog.

“Andrei made some big shots. To me, Andrei is the future of our team at the point guard position. And he will still get better. Gagaling pa si Andrei,” matod pa ni Rain or Shine coach Yeng Guiao nga napatik sa www.pba.ph.

Nalupig ni Caracut sa inilugay sa POW award sila si June Mar Fajardo sa San Miguel Beermen, ug RJ Abarrientos sa Barangay Ginebra Gin Kings. / ESL