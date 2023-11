Carcar City mo-host og duha ka maghaguros nga lumba

Karong Nobiyembre 12, 2023, mahimong sentro sa pinaspasay ug maghaguros nga mga lumba ang Carcar City sa pagpahigayon sa 1st Mayor Patrick Barcenas Moto Circuit Racing Cup ug BXC 6th Leg Circuit Racing.

Ang kulbahinam nga kalihukan, nga gisuportahan sa Blink Design, Alfaro, Berol Lubricants, Pingis, ug KC46 Racing, nagsaad og dili makalimtan nga adlaw sa motorsport action.

Ipahigayon ang lumba sa Diversion Road nga duol sa bag-ong terminal sa dakbayan.

Gilaumang makakuha kini og dakong atensyon gikan sa racing enthusiasts ug kumonidad sa dakbayan.

Ang duha ka mga lumba salmutan sa pipila ka dekalidad nga racers sa motorcycle circuit.

“We are thrilled to bring the 1st Mayor Patrick Barcenas Moto Circuit Racing Cup and the BXC 6th Leg Circuit Racing to Carcar City,” pamahayag ni Carcar City Mayor Patrick Barcenas, kinsa mahiligon sab sa motorsports.

“It’s an honor to host this event, and I am grateful for the support of our sponsors who share our vision of promoting the local racing scene and providing a platform for our ta­lented racers.”

Alang sa dugang mga detalye, mahimong mo-contact sa 0909-6255558.