Carcar contingent migamit sa konsepto nga ‘crab mentality’

Naila sa ilang dungan nga lakang sa pagsayaw ug dili kaayo mahalong props, ang Carcar City nigawas gihapon nga kampeyon sa Ritual Showdown sa Sinulog sa Lalawigan 2024 nga gipahigayon sa Cebu City Sports Center (CCSC) niadtong Dominggo, Enero 14, 2024.

Si Kathryn Estenzo, 46, usa ka public school supervisor ug ang creative adviser alang sa festivals sa Carcar City, maoy nagpaluyo sa konsepto sa ‘crab mentality’ sa Carcar City contingent.

“I just believe that we have this Filipino trait na until now naa pa gihapon, and by reflection [ I ] believe we can change our negative trait,” matod ni Estenzo.

Ang Carcar City contingent nakadawat sa kinatibuk-ang ganti nga P3 milyunes gikan sa Cebu Province ug laing P500,000 gikan sa Cebu City.

“Happy, thank you Sr. Sto. Niño,” matod ni Estenzo ngadto sa SunStar Cebu human pag-anunsiyo nga sila ang nidaug.

“Mag wait mi ni Guv (Gobernador Gwen Garcia),” dugang ni Estenzo human gipangutana kon andam na ba sila sa hagit nga makigtigi sa Sinulog Mardi Gras 2024 sa South Road Property (SRP) karong Enero 21.

Samtang, gipildi sa Tribu Canamucan sa lungsod sa Samboan ang laing 15 ka teams ug nakuha ang titulo sa Street Dancing Champion sa Sinulog sa Lalawigan 2024.

Si Sherwin Taneo, 32, taga dakbayan sa Mandaue, head choreographer sa Samboan contingent, nagpasalamat sa Sto. Nino sanglit walay usa ka semana ang ilang pagpraktis sa tibuok sayaw ug nag-ensayo og usa ka adlaw alang sa ilang mga lakang sa street dancing.

“Among pag-ari sa siyudad kay purely halad, ang pagdaug is bonus nalang siya,” matod ni Taneo.

Malipayon si Taneo nga nahimo’ng kabahin sa kadaugan sa Samboan tungod kay kini ang unang higayon nga ang lungsod nakigtigi sa usa ka grand festival showdown.