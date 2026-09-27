Carcar mitabang sa mga nagbuhi og baboy

Gipang-apud-apod sa Dakbayan sa Carcar ang 100 swine breeder stocks ngadto sa mga lokal nga mamuhiay og baboy.
Sa usa ka pamayahag, gipahibalo sa City Veterinary Office nga nahitabo kini niadtong Huwebes, Septiyembre 24, 2026.
Ang breeder stocks gituyo aron pagtabang sa mga mag-uuma nga mapauswag ang produksiyon sa baboy, mapalapad ang ilang mga oportunidad sa panginabuhian, ug makatampo sa lokal nga industriya sa baktin, sumala sa lokal nga kagamhanan.
Matod sa kagamhanan sa siyudad nga ang maong inisyatiba maghatag sa mga lokal nga mag-uuma og dekalidad nga mga hayop nga pampasanay ug makatabang sa pagpauswag sa produksiyon sa baboy ug mga oportunidad sa panginabuhian.
Ang pagpanghatag gihimo uban sa suporta gikan sa Department of Agriculture (DA) 7, Propork, ug Cebu Visayas Integrated Producers Cooperative (Cevippco).
Gipasalamatan usab sa kagamhanan sa siyudad ang tulo ka mga organisasyon tungod sa ilang suporta sa paghimo nga anaa ang breeder stocks para sa mga mag-uuma sa Carcar.
Sa usa ka laing pahayag, nanawagan ang City Veterinary Office sa mga lumolupyo sa Carcar nga nagbuhi og mga baboy nga magpabiling mabinantayon ug estrikto nga mag-obserbar sa mga lakang sa biosecurity aron mapugngan ang pagkaylap sa mga sakit sa baboy.
“Palihog magpabiling magmatngon ug mabinantayon sa kahimtang sa inyong mga baboy,” matod pa sa CVO.
Gihangyo sa CVO ang mga mag-uuma sa baboy nga limpyuhan kanunay ang mga tangkal sa baboy ug limitahan ang wala’y labot nga mga bisita ug paglihok-lihok palibot sa ilang mga umahan, ug kanunay nga i-disinfect ang mga kagamitan ug pasilidad.
Gipahinumdoman usab niini ang mga mag-uuma sa baboy nga i-report dayon sa saktong mga awtoridad ang bisan unsang timailhan sa sakit o kalit nga pagkamatay sa ilang mga binuhi.
“Magmatngon. Hugot nga sundon ang biosecurity. Panalipdi ang atong mga baboy,” dugang sa CVO.
Giingon sa CVO nga ang kooperasyon ug pagbantay sa mga nagbuhi og baboy mahinungdanon sa pagpanalipod sa industriya sa baboy sa siyudad ug sa panginabuhian sa mga molupyo sa Carcar.
Ang Carcar usa sa 16 ka lokal nga kagamhanan sa Sugbo nga gihatagan og Recognition of Active Surveillance alang sa African Swine Fever (RAS-ASF) certification gikan sa Bureau of Animal Industry, sumala sa taho gikan sa SunStar Cebu niadtong Agusto 4.
Ang sertipikasyon kabahin sa nagpadayon nga programa sa pag-monitor sa ASF sa probinsya nga gipatuman sukad pa niadtong 2023 aron ma-monitor ug mapadayon nga disease-free mga lugar nga kaniadto nakarekord og mga kaso sa ASF.
Sumala sa Cebu Provincial Veterinary Office, ang sertipikasyon nagtugot sa mga nagbuhi og baboy sa likod sa balay (backyard hog raisers) sa mga sertipikadong lugar nga maka-transport ug makabaligya sa ilang mga hayop gawas sa ilang lokal nga mga dapit nga dili na kinahanglan magdala og negatibo nga test sa ASF sa matag kargamento. / CDF / SunStar Philippines