Carcar team nakahakot og mga medalya sa Smart/MVP taekwondo tournament

Mapasigarbuhon ang Carcar City Taekwondo Team nga nakahakot og mga medalya sa nagkalainlaing age categories ang ilang batan-ong taekwondo jins sa 2025 Smart/MVP Sports Foundation Regional Inter-School Taekwondo Championships nga gipahigayon niadtong Septiyembre 13-14, 2025, sa SM Seaside sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang mga representante sa Carcar nagagikan sa nagkadaiyang pribado ug pampublikong mga tunghaan sa dakbayan.
Sa 41 ka mga sakop sa Carcar team nga gigiyahan ni coach Michelle Rentucan, 39, ang nakalangkat og mga medalya samtang ang laing duha nakadawat og certificates.
Pito ka gold medals, 16 ka silver medals, ug 16 sab ka bronze medals ang nakuha sa Carcar.
Lakip sa labing batan-ong mga sakop sa Carcar nga nakabira og mga medalya mao ang magsuong sila si Mikhail Ford ug Michaella Castañares sa St. Catherine’s College.
Si Mikhail Ford, 4, nakalabni og gold sa toddler boy novice category samtang si Michaella, 6, nakakuha og bronze sa toddler girl novice division. / ESL