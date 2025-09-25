Superbalita Cebu

Cardel: Batang Pier adunay ikasukol

Nagtuo ang bag-ong coach sa NorthPort Batang Pier nga si Johnedel Cardel nga adunay ikasukol ang iyang puwersa sa umaabot nga 50th season sa Philippine Basketball Association (PBA).

Gilaumang mopas-an og dakong obligasyon sa Batang Pier mao sila si Joshua Munzon, Calvin Abueva ug Cade Flores lakip na ang bag-ong mga sakop nga sila si Von Pessumal, Geo Ambohot ug Aljun Melecio.

“This is a rebuilding team with new players plus Calvin and Cade on board. Then with yung mga malalaki sila Barasi and Ambohot, medyo may laban tayo. I believe we have a chance to compete,” matod ni Cardel nga napatik sa Spin.ph. / ESL

